TFF, lisans başvuru sürelerini uzattı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF, lisans başvuru sürelerini uzattı - Son Dakika Spor

TFF, lisans başvuru sürelerini uzattı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına geçici madde ekleyerek, 2020-2021 sezonu lisans başvurularını uzattığını açıkladı.

TFF, lisans başvuru sürelerini uzattı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına geçici madde ekleyerek, 2020-2021 sezonu lisans başvurularını uzattığını açıkladı.


TFF'den yapılan bildirime göre kulüplerin, 2020-2021 futbol sezonu için lisans başvuru sürelerini, nisan ayı sonuna kadar uzattı. Federasyondan konu hakkında şu açıklama yapıldı:


"TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına Geçici Madde 5 eklenerek Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:30 Kaynak: İHA

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