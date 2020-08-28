TFF, McDonald's ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

TFF, McDonald's ile sponsorluk anlaşması imzaladı

- TFF, McDonald's ile sponsorluk anlaşması imzaladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), McDonald's ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

- TFF, McDonald's ile sponsorluk anlaşması imzaladı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), McDonald's ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası katıldı. Törende ayrıca TFF Yönetim Kurulu üyeleri, erkek milli takım futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Hasan Ali Kaldırım ile kadın milli futbol takımı oyuncuları da katılım gösterdi. Tören TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada, milli takımlara yeni bir sponsor kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını aktararak, "Dünyanın en değerli markaları arasında yer alan, hızlı hizmet sektörünün öncü kuruluşu, Kadın ve Erkek Milli takımlarımızın sponsoru oluyor. Uluslararası alanda seçkin bir marka olan, uzun yıllar Dünya Kupası ve olimpiyatların en önemli destekçileri arasında yer alan sponsorumuz, şimdi milli takımlarımıza güç verecek. Kendilerine bu değerli iş birliği ve güvenleri için gönülden teşekkür ediyorum. İş birliğimiz, inanıyorum ki çok uzun soluklu olacak" şeklinde konuştu.

"Kadınlarımıza çok değer veriyor ve onlara güveniyoruz"

Son dönemde birçok sponsorluk teklifleri aldıklarını vurgulayan Özdemir, "Daima ilginin odağı olan milli takımlarımız, Avrupa Şampiyonası'na katılımımızla sponsorlar için bir cazibe alanına dönüştü. Bu tekliflerin ve anlaşmaların kapılarını açan, kazandığımız önemli başarılar oldu. Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Takımımız son Dünya şampiyonunun olduğu grupta son maça bırakmadan finalleri garantiledi. Bunu sağlayan teknik direktörümüz Şenol Güneş ve oyuncularımız bizleri daima gururlandırıyor. Onların asla pes etmeyen ve mücadele gücü yüksek enerjileri, gençlerimize daima örnek oluyor. Aynı şekilde Kadın Milli Takımımız da yeni bir sürece girdi ve onlar da örnek başarılara imza atacaklar. Kadınlarımıza çok değer veriyor ve onlara güveniyoruz. Her zaman onların destekçisi olacağız" diye konuştu.

"Galibiyetler alarak, önümüzdeki üç ayı milli şölene çevireceğiz"

A Milli Takım'ın eylül, ekim ve kasım aylarında UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan, Sırbistan ve Rusya gibi köklü futbol ekolü takımlarla grup liderliği için mücadele edeceğini aktaran Başkan Özdemir, "Yine Avrupa'nın futboldaki güçlü ülkelerinden Almanya ile ekim ayında, Hırvatistan ile de kasım ayında özel maçlarımız var. İnşallah bu süreçte önemli galibiyetler alıp önümüzdeki üç ayı milli şölene çevireceğiz. A Milli Takımımıza ve yine eleme maçları oynayacak kadın millilerimize başarılar diliyorum. Bu anlaşmanın Milli takımlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi

Oğuz Uçanlar: "Sessiz bir sponsor olmayacağız"

Sponsor firma Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar ise milli takımların Türk toplumunu birleştiren en önemli güç olduğunu dile getirerek, "Çok büyük bir gururla ve onurla buraya geldik. Bizlere böyle fırsat tanındığı için gurur duyuyoruz. İletişimi çok güçlü yapacağız. Sessiz bir sponsor olmayacağız. Bas bas bağıracağız. Çok değerli sporcu arkadaşlarımız var. Kadın milli takımımıza özellikle parantez açmak istiyoruz. Bünyemizde yüzde 80 kadın yönetici, restoranlarda da yüzde 40 kadın çalışanımız var. Kadınların her alanda başarılı olacağını düşünüyorum. Necla hocadan ricamız, Şenol hocanın takımından daha başarılı bir takım ortaya çıkarması. Kariyerimin en gururlu günlerinden birini yaşıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş: "Marka değerimizi büyütürsek çok sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise sponsorluğun hayırlı olmasını dileyerek şu ifadelere yer verdi:

"Salgın nedeniyle özel bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde hayatla boğuşuyoruz. Birinci öncelik birbirimizi korumamız. Biraz daha sabır ve zamana ihtiyaç var. Sponsor firmaya desteği için teşekkür ediyorum. İşimizi heyecanla yapıp, marka değerimizi ne kadar büyütürsek çok sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum. Birlikteliğin hayırlı olmasını diliyorum."

Alkın Kalkavan: "Aynı yolda yürüyeceğimiz için mutluyuz"

TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan da sektörlerinde lider firmalar ile sponsorluk anlaşmaları imzalamak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Milli takım ülke futbolunun göz bebeği. Milli takımın başarısı için hummalı çalışma içindeyiz. Sektörlerinin lider firmaları ile iş birliği yapmaya özen gösteriyoruz. Sponsor firma, kendi alanının en çok bilinen en büyük markalarından biri. Resmi lezzet sponsoru olarak aynı yolda yürüyeceğimiz için mutluluk duyuyoruz. Yapacağımızı çalışmalar için ayrı bir heyecan duymaktayız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TFF, McDonald's ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF, McDonald's ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika Spor

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