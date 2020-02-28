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TFF, Medipol Başakşehir'i kutladı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini eleyerek tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:28 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini eleyerek tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı.
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Medipol Başakşehir'i tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turlarda başarılarının devamını dileriz." denildi.
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