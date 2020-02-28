TFF, Medipol Başakşehir'i kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF, Medipol Başakşehir'i kutladı - Son Dakika Spor

TFF, Medipol Başakşehir'i kutladı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini eleyerek tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı.

TFF, Medipol Başakşehir'i kutladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini eleyerek tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Medipol Başakşehir'i tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turlarda başarılarının devamını dileriz." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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