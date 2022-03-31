TFF, menajerlere ödenen ücretleri açıkladı - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinin menajerlere verdiği ücretleri duyurdu. Buna göre en fazla ücreti Fenerbahçe'nin ödediği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, menajerlere en çok Fenerbahçe'nin ödeme yaptığı ifade edilirken, sarı-lacivertlileri sırasıyla Galatasaray ve Beşiktaş takip etti.

TFF tarafından açıklanan ödemeler şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Hatayspor: 500 bin TL

Beşiktaş: 2.063.169,48 Euro + 1.310.056 TL

Çaykur Rizespor: 50.000 Dolar + 672.448 TL

Fenerbahçe: 6.526.975,65 Euro + 7.891,516,59 TL

Galatasaray: 4.157.656,11 Euro + 1.754.363 TL

Gaziantep FK: 486.750 Euro + 3.141.524 TL

Fatih Karagümrük: 85.000 Euro + 200.000 TL

Spor Toto 1. Lig

Altınordu: 483.700 TL

Samsunspor: 85.000 Euro + 709.030 TL

(İHA)