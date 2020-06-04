TFF Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerinin yarın Riva'da toplanacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerinin yarın TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran Cuma günü tekrar başlayacağı hatırlatılarak, "Bu bağlamda Üst Klasman Hakemlerimiz de 5 Haziran Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak." denildi.

Riva'da yapılacak kampta hakemlerin fiziksel, mental ve teknik olarak hazır hale gelmesinin hedeflendiği belirtilerek, "Bu hazırlık kampında yapılacak çalışmalarla, hakemlerimizin; uzaktan eğitim ve bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü 3 aya yaklaşan bu zor sürecin ardından, sezonun geri kalanına, fiziksel, mental ve teknik olarak hazır halde girmeleri amaçlanmaktadır. Kampa katılacak tüm hakemlerimizin hem giriş hem de maçlardan önceki Kovid-19 testleri düzenli olarak yapılacaktır. Üst Klasman Yardımcı Hakemlerimiz kampa katılmayacak olup, müsabaka görevleri öncesi, müsabakaların dördüncü hakemleri ile birlikte, düzenli olarak Kovid-19 testleri yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

TFF Merkez Hakem Kurulu, sezonun geri kalanı için uygulanacak hususlarla ilgili şunları kaydetti

1. Kampa, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de hakem, VAR ve AVAR olarak görev yapacak hakemler davet edilmiştir. Ayrıca bu hakemlerimiz müsabakalarda 4. Hakem olarak da görevlendirilecektir.

2. Görevlendirmeler ön atama şeklinde yapılacak ve o maç için tüm hakem ekibinin Kovid-19 testlerinin negatif olarak sonuçlanmasından sonra onaylanarak kamuoyuna açıklanacaktır.

3. Atama ilkelerinde, pandemi koşullarına uygun değişiklikler yapılabilecektir. (Örn: Görevlendirmeler yapılırken, maçın oynanacağı şehre yakın illerden hakem tercihi yapılabilecektir)

4. Müsabakalarda görev yapan hakemlerin performans değerlendirmeleri TV gözlemcileri tarafından yapılabilecektir. (Müsabakalarda görevlendirilen gözlemciler, TV gözlemcisi olarak görev yapacaktır)

5. Sezon başından beri uygulanan tüm hakemlerin aynı anda açıklanması uygulaması bu dönem için yapılmayacaktır. VAR ve AVAR olarak görev yapacak hakemler, maç günü sabahı açıklanacaktır.

6. Aynı hakemin bir maç haftasında birden fazla görev alması mümkün olabilecektir. (Örneğin Cuma hakem ve Pazar VAR veya birden fazla VAR görevi vb.)

7. Kampta, hakemler gruplar halinde çalışacak ve maksimum sağlığa uygunluk (hijyen) koşullarının sağlanmasına çalışılacaktır.

8. Hakemlerin seyahatleri mümkün olan mesafelerde günübirlik ve karayolu (Özel araç veya transfer aracı) ile yapılabilecektir.