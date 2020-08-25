TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MKH) görev dağılımı gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MKH) görev dağılımı gerçekleştirildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'de görev dağılımı şöyle: Başkan: Serdar Tatlı Başkan vekili: Metin Tokat Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol Ersoy Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu (EPAK): Metin Tokat, Mahmut Çetiner, Hacı Ahmet Erdoğan, Kadir Tozlu, Nedim Göklü Bölgesel Amatör Lig sorumlusu: Hacı Ahmet Erdoğan Kadın hakemler sorumlusu: Erol Ersoy Plaj futbolu sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu Futsal sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu 1. Bölge sorumlusu: Ahmet Erdoğan 2. Bölge sorumlusu: Nedim Göklü 3. Bölge sorumlusu: Metin Tokat 4. Bölge sorumlusu: Erol Ersoy 5. Bölge sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu 6. Bölge sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu 7. Bölge sorumlusu: Kadir Tozlu 8. Bölge sorumlusu: Mahmut Çetiner

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 19:13

Kaynak: AA

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