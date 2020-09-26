STAT: Müstakil Atletizm Pisti SahasıHAKEMLER: Levent Balcı x, Barış Sun xx, Güner Mumcu Taştan xxANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Hayrullah Mert Akyüz xx, Abdullah Balıkuv xx, Niyazi Batuhan Salman xx, Muhammed Samed Karakoç xx (Abdulkadir Özgen x), Uğurcan Bekçi x (Sabrican Vural dk. 65 xx), Mustafa Ethem Erdoğan xx (Yunus Emre Çakır Dk.82 ?), Hakan Demir x (Ahmet Kaan Ergün dk. 65 xx), Oğuz Özden xx, Mümin Talip Pazarlı xxx, Rıdvan Türker xx, Sefa Akgün xxxKAHRAMANMARAŞSPOR : Murat Hocaoğlu xx, Erdi Bakırcı xx, Hüseyin Cihan Avcu xxx (Eren Nergiz Dk.85?), Ahmet Kaan Ergün xx, Recep Türköz xxx, Emin Altunay xxx, Erdem Koçal xx, Kadir Kağan Özdemir xxx, Ali Alperen Erdoğan xx, Yakup Ramazan Zorlu xx, Orhan Evci x (Selahattin Öztürk Dk.34 xx)GOLLER: Mustafa Ethem Erdoğan (Dk 40), Sabrican Vural (Dk.75) (24Erzincanspor) - Emin Altunay (Dk.7) (Kahramanmaraşspor)SARI KARTLAR: Oğuz Öden (24Erzincanspor) - Hüseyin Cihan Avcu, Yakup Ramazan Zorlu (Kahramanmaraşspor)KIRMIZI KART: Oğuz Öden (Dk. 80) (24Erzincanspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'nci hafta maçında Anagold 24Erzincanspor sahasında Kahramanmaraşspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Oğuz Özden 80'inci dakikada kırmızı kart gördü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 17:22 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Anagold 24Erzincanspor - Kahramanmaraşspor: 2-1 - Son Dakika Spor