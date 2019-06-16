TFF, Murat Cavcav'ı tebrik etti
46 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Murat Cavcav'ı kutladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:26 Kaynak: AA
(TFF), Gençlerbirliği
Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Murat Cavcav'ı kutladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa yeniden seçilen Sayın Murat Cavcav ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu iptal edildi!
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye hibe ettiği rakam ortaya çıktı
Beşiktaş, Obi Mikel'i gündemine aldı!
Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar 516 milyon 603 bin lira olarak açıklandı!