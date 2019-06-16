Son Dakika Haberleri: TFF, Murat Cavcav'ı tebrik etti
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TFF, Murat Cavcav'ı tebrik etti

46 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Murat Cavcav'ı kutladı.

TFF, Murat Cavcav'ı tebrik etti, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Murat Cavcav'ı kutladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa yeniden seçilen Sayın Murat Cavcav ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:26 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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