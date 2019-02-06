Son Dakika Haberleri: Tff, Murat Sancak'ı Tebrik Etti

Tff, Murat Sancak'ı Tebrik Etti

29 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak için tebrik mesajı yayımladı.

Tff, Murat Sancak'ı Tebrik Etti, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Murat Sancak ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:06 Kaynak: AA

Spor
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