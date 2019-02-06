Tff, Murat Sancak'ı Tebrik Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak için tebrik mesajı yayımladı.



TFF'den yapılan açıklamada, "Murat Sancak ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eskişehirspor'da Jesse Sekidika'nın Lisansı Çıkarıldı

Erzurumspor Taraftarından TFF ve MHK Tepkisi

Adana Demirspor Teknik Direktör Özat ile İlk Antrenmana Çıktı

NBA All-Star'da Yarışmalara Katılacak Oyuncular Belirlendi