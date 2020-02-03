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TFF: Nihat Özdemir görevinin başındadır
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:02 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir."
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