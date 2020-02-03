TFF, Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF, Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarını yalanladı - Son Dakika Spor

TFF, Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarını yalanladı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği haberlerini yalanladı.

TFF, Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarını yalanladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği haberlerini yalanladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan federasyon başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında olup, asılsız iddialara itibar edilmemelidir." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:02 Kaynak: AA
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