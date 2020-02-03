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TFF, Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarını yalanladı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği haberlerini yalanladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:02 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği haberlerini yalanladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan federasyon başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında olup, asılsız iddialara itibar edilmemelidir." denildi.
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