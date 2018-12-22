Son Dakika Haberleri: Tff'nin Acı Kaybı

Tff'nin Acı Kaybı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi İsmail Hakkı Köklükaya vefat etti.

Tff'nin Acı Kaybı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi İsmail Hakkı Köklükaya vefat etti.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi İsmail Hakkı Köklükaya'nın yakalandığı amansız hastalık nedeniyle vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İsmail Hakkı Köklükaya'ya Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:46 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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