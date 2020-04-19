TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak - Son Dakika Spor

TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak

12 dakika önce

TFF'nin Süper Lig'in gidişatına dair acil eylem planı ortaya çıktı. Buna göre, Haziranın 3. haftasında Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Kupası ile birlikte 75 maç, ağustosa kadar bitirilecek. Futbolcular için hastanelerde özel alanlar oluşturulacak.

TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak, System.String[]

Süper Lig'de sezonun nasıl tamamlanacağı konusu belirsizliğini korurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) acil eylem planı ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre; planlanan takvimde en geç 15 Mayıs'ta topbaşı yapılacak ve antrenmanlara başlanacak. Haziranın 3. haftasında Süper Lig kaldığı yerden devam edecek.

Türkiye Kupası (3) ile birlikte toplam 75 maç, Ağustos'a kadar bitirilecek. Maçların oynanması, yayıncı kuruluşun ödemelerini yapması anlamına geldiği için kulüpler de mali açıdan biraz olsun rahatlamış olacak.

SON KARAR ANKARA'NIN

TFF'nin, Kulüpler Birliği Vafkı ile birlikte hazırladığı raporu, önümüzdeki günlerde Bilim Kurulu'na sunması bekleniyor. Nihai kararı, kuruldan görüş aldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek.

Süper Lig'in altındaki liglerle ilgili belirsizlik ise devam ediyor. TFF'nin bu liglerdeki maç yoğunluğuna çare aradığı belirtiliyor. Bilim Kurulu tavsiyesi ve Bakanlığın, Süper Lig ile ilgili kararı, basketbol ve voleybol ligleri için de örnek olabilir.

TEK ŞEHİR FORMULÜ: ANTALYA

Maçların tek şehirde oynanması planı kulüplerin tamamından destek aldı. Böylece seyahat riski ortadan kalkacak, lig bitene kadar bir çeşit karantina da uygulanmış olacak. Plan dahilinde öne çıkan şehir, yeterli tesise sahip olması sebebiyle Antalya. Kamp masraflarının belli bir kısmına TFF'nin destek vermesi söz konusu.

ÖZEL TEDAVİ ALANLARI

- Maçlar seyircisiz olarak oynanacak.

- Seremoni sırasında sosyal mesafe kuralı uygulanacak. 'Saygı çocukları' yer almayacak.

- Maç ve antrenmanlarda yaşanabilecek sakatlıklar düşünülerek, belirli hastanelerde özel izolasyonlu alanlar olacak. Futbolcuların tedavi alanları ayrılacak.

TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak

COVID-19 TESTLERİ

- Teknik direktörler, futbolcular ve kulüp çalışanlarının tamamına Covid-19 testi yapılacak.

- Maçlardan önce teknik heyet, futbolcular, hakemler ve kulüp çalışanları başta olmak üzere akreditasyon listesinde yer alan tüm isimlerin ateş ölçümleri yapılacak.

- Maça geliş, gidişlerde maske kullanımı zorunluluğu getirilecek. Takım otobüslerinde sosyal mesafe kurallarına uygun yerleşim planları hazırlanacak.

MASKELİ RÖPORTAJ

- Protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyulacak. Yöneticiler teste tabi tutulacak.

- Maç öncesi ve sonu röportajlarında maske zorunluluğu getirilecek. Sadece yayıncı kuruluş ekibinin çalışmasına izin verilecek.

- Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı Bilim Kurulu verecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 02:06 

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