TFF'nin düzenlediği Çim Saha Sorumluları Eğitim Semineri, Riva'da başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen ve üst iki ligde bulunan kulüplerin atadığı çim saha sorumlularının katıldığı eğitim semineri, İstanbul'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen seminer, 30 Haziran'a kadar devam edecek. Üst iki ligde bulunan kulüplerin atadıkları çim saha sorumlularının katıldıkları eğitim seminerinde, TFF çim denetim ekibinde bulunan yetkililer ile UEFA çim danışmanı yetkilileri eğitim veriyor.

Seminerin açılış töreninde TFF Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın ve TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem birer konuşma yaptı.

TFF çim denetçileri tarafından hazırlanan müfredatta, saha tasarımı, drenaj, sulama, alttan ısıtma, gelişmiş drenaj sistemleri, çim kesim, havalandırma, sulama, ara ekim, yırtık talimatları, ufak hasarların tamiri, büyük ölçekli çim zemin değişimi, iklim, çim bitkileri, bitkinin büyümesi ve gelişimi, toprak ve toprak analizi, kumun önemi, su iletkenliği, toprak istekleri, bitki besleme, gübreleme, hastalık, yabani ot, zararlı tespitleri, bozukluklar, oyun çizgileri, bayrak-kale direkleri, maç günü, maç sonrası ve 1 gün sonrası yapılması gerekenler gibi eğitimler verilecek.

Seminerin son günü yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar, "Çim Saha Sorumlusu Sertifikası" alacak.

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