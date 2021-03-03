TFF'nin düzenlediği genç milli takım antrenörlerinin çalışma grubu toplantısı İstanbul'da tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) organize ettiği genç milli takım antrenörlerinin çalışma grubu toplantısı İstanbul'da tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda teorik çalışmaların yanında saha uygulamalarına yer verildi.

Toplantıda "Merkezden hücum", "Takım halinde pres" ve "Geriden oyun kurma" konu başlıkları sahada işlenirken, teorik çalışmalarda "Genç Milli Takımların oyun felsefesi", "Oyun felsefesi nasıl geliştirilir?", "Oyuncu profili nasıl geliştirilir?", "Oyun planlarının analizi ve tasarlanması", "Oyun kurma metotları ve maça yansımaları", "Oyunun bölümlerini ve prensiplerini geliştirmek", "Dünya standartlarına göre gelişmek", "Dünya futbolundaki trendler" ve "Oyun tarzını geliştirmek" konu başlıkları irdelendi.

Antrenör danışmanı Peters Bernhard ve yardımcısı Levent Sürme'nin eğitimci olarak destek verdiği toplantının son oturumuna A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yardımcıları Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Kerem Yavaş da katıldı.