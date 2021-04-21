TFF'nin düzenlediği genç milli takım antrenörleri çalışma grubu toplantılarının ikincisi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen genç milli takım antrenörlerinin çalışma grubu toplantılarının ikincisi sona erdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda teorik çalışmaların yanında saha uygulamaları da gerçekleştirildi.

Toplantıda, "Başka kulüplerin oyun felsefeleri," "Kanat ve half space üzeri atak geliştirme," "Antrenman planlaması," "Karşı pres ve kontratak önlenmesi," "Ceza sahasına giriş ve gol vuruşu" ve "Koçluk döngüsü ve planlama süzgeci" konu başlıkları irdelendi.

Bir önceki toplantıda belirlenen konu başlıklarında genç milli takım antrenörlerinin hazırladığı sunumlar incelendi ve geri bildirimler ile değerlendirmeler yapıldı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, toplantının sonunda antrenör danışmanı Peters Bernhard ve Levent Sürme'ye milli takım forması hediye etti.