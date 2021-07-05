TFF'nin engelli futboluna desteği 15 yaşında

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), bünyesinde yer alan İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Spor Federasyonu ile "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında yaptığı stratejik iş birliği 15. yılına girdi.

TFF'den yapılan açıklamada, 4 federasyon ile gerçekleştirilen stratejik iş birliğinin 15. yıl dönümü dolayısıyla video hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sesi olmadan çığlık atanların, ayakları olmadan koşan 'tek ayaklı kramponların', 'en güzel gol hissederek atılan gol' diyen sesi görenlerin, verdikleri mücadeleyle bize her zaman 'umutlarınız yoksa, yaratın' mesajını veren özel sporcuların ve down sendromlu futbolcuların gerçek hikayesini, iş birliğimizin 15. yılı vesilesiyle hazırladığımız bu video ile anlatmak istedik." ifadelerine yer verildi.

Dört federasyon ile yapılan iş birliğine destek sağlayan herkese teşekkür edilen açıklamada, engelli sporcuların katıldıkları uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla Türkiye'ye büyük gurur yaşattıkları kaydedildi.