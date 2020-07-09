TFF'nin kararı en çok Amed Sportif Faaliyetleri sevindirdi - Son Dakika

TFF'nin kararı en çok Amed Sportif Faaliyetleri sevindirdi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2. Lig ve 3. Ligde pandemi nedeniyle sezonun kalan maçlarının oynanmayacağını açıklaması ve nihai kararını vermesi, Amed Sportif Faaliyetleri mutlu etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2. Lig ve 3. Ligde pandemi nedeniyle sezonun kalan maçlarının oynanmayacağını açıklaması ve nihai kararını vermesi, Amed Sportif Faaliyetleri mutlu etti.

Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Vodafone Park'ta 2. gol geldi! Yıldız futbolcu şık bir şekilde topu ağlara gönderdi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi


TFF 2. Lig Beyaz Grupta küme düşme hattında yer alan Amed Sportif Faaliyetler, TFF'nin verdiği son kararla ligde kalmayı garantiledi. Maddi anlamda da zor günler geçiren Diyarbakır temsilcisi, TFF'nin kararıyla hem rahat bir nefes aldı hem de gelecek yıl planlaması için kolları sıvadı. Şuana kadar Diyarbakır'da hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, TFF'nin verdiği son kararla, çalışmalarını sonlandırdı.


Teknik heyet ve futbolcuların kentten ayrılarak memleketlerine gitmeye başladı. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF'nin kararı en çok Amed Sportif Faaliyetleri sevindirdi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Vodafone Park'ta 2. gol geldi! Yıldız futbolcu şık bir şekilde topu ağlara gönderdi
20:19
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
19:56
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
19:52
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
18:51
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
17:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 21:26:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF'nin kararı en çok Amed Sportif Faaliyetleri sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]