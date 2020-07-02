TFF'nin kulüplere yabancı sayısı önerisi: 8+3 - Son Dakika

TFF'nin kulüplere yabancı sayısı önerisi: 8+3

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı dün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri'nde başta yabancı kuralı olmak üzere Türk futbolunu yakından ilgilendiren konuları masaya yatırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı dün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri'nde başta yabancı kuralı olmak üzere Türk futbolunu yakından ilgilendiren konuları masaya yatırdı. Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, F, Bahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bizzat katıldığı toplantıda G. Saray'ı Sportif AŞ Yöneticisi Oytun Özer temsil etti.

Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Türkiye'nin gündemine oturan 'internet ayarı' geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler


Mustafa Cengiz telekonferansla katıldı


Sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer kulüp başkanları zirveye telekonferans yöntemiyle katıldı. Saat 10.30'da başlayıp 16.00'ya kadar süren toplantıda 5 ana gündem maddesi masaya yatırıldı. TFF cephesinde ise başkan Nihat Özdemir, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı, Ali Düşmez ile genel sekreter Kadir Kardaş hazır bulundu. Toplantının en önemli konusu uzun zamandır tartışılan yabancı sayısı oldu.


3 yılda sayı 14'ten 8'e üşecek


Yabancı oyuncu sayıyla ilgili olarak daha önce bir komite oluşturan Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere şu 3 öneriyi sundu: AÖnümüzdeki sezon yabancı sayısını 14'ten 12'e düşelim. Sahada 8 yabancı, 3 yerli oyuncu olsun. A2021-22 sezonunda 10 yabancıya inelim. Sahada 7 yabancı, 4 yerli oyuncu olsun. 2022-23 sezonunda ise rakam 8'e insin. Sahada 6 yabancı ve 5 yerli futbolcu olsun.



Güneş de bir çalışma yapıyor


Kulüpler Birliği ise şu an 14 olan yabancı sayısının kademeli olarak indirilmesi ile ilgili olarak TFF'nin yaptığı öneriyi değerlendirme kararı aldı. Birlik üyelerinin kendi aralarında yapacağı toplantının ardından çıkacak karar bir sonraki toplantıda Futbol Federasyonu'na iletilecek. Bu arada Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yabancı sayısıyla ilgili olarak bir çalışma yaptığı tecrübeli teknik adamın TFF ve Kulüpler Birliği arasında gerçekleştirilecek bir sonraki zirvede paylaşacağı ifade edildi.


Kulüpler 11 Eylül'ü TFF 15 Ağustos'u önerdi


6 saatlik zirvede üzerinde en çok durulan diğer bir konu ise 2020-21 sezonunun başlangıç tarihi oldu. Kulüpler mevcut sezonun ardından bir süre dinlenebilmek ve kamp yapabilmek için ligin 11 Eylül'de başlatılmasını istiyor. TFF kanadı ise Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlara dikkat çekerek 15 Ağustos tarihini önerdi. Ay yıldızlılar, 3 Eylül'de evinde Macaristan, 6 Eylül'de ise deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş ve TFF yönetimi maçlar başlamadan ligin start alması yönünde görüş belirtirken sezonun 28 Ağustos'ta başlama ihtimali yüksek görünüyor.


'Kulüpler destek versin 2 yıl daha uzatalım'


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluş gerginliğin son bulduğunu ve kulüplerin ödeme alacağını açıklamasının ardından dün Riva'daki toplantıya beIN Sport'un CEO'su Yousef Al-Obaidly de katıldı. Yayıncı kuruluş 19 Haziran'daki 103 milyon TL'lik ödemenin ardından geçen hafta da 103 milyon TL ödeme yaparken Al-Obaidly'nin kulüp başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada "Yayıncı kuruluş biz sonuna kadar sizlere destek vermeye devam etmek istiyoruz. Ancak piyasa şartları malum. Dolayısıyla kulüpler bize destek versin ve 2 yıl daha uzatalım. Ama şartları da gözden geçirelim" dediği öğrenildi. Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri bu konuyu da masaya yatırdıktan sonra bir sonraki toplantıda kararını iletecek


Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 07:46 

Son Dakika Spor TFF'nin kulüplere yabancı sayısı önerisi: 8+3 - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

08:00 Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi 07:49 Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor 07:42 Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor 07:25 Türkiye'nin gündemine oturan 'internet ayarı' geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler 00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:06 Eskişehir'de kaybolan minik Yusuf'un son görüntüleri ortaya çıktı 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
17:08
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
15:45
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
14:58
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
14:32
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
12:23
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 08:20:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF'nin kulüplere yabancı sayısı önerisi: 8+3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]