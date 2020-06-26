TFF'nin liglere devam kararı Diyarbekirspor'u memnun etti
TFF 3. Lig 3. Grupta yer alan Diyarbekirspor, 2. Lig ve 3. Lig maçlarının 18 Temmuzdan itibaren kaldığı yerden devam edilmesine ilişkin alınan karara destek verdi.
TFF 3. Lig 3. Grupta yer alan Diyarbekirspor, 2. Lig ve 3. Lig maçlarının 18 Temmuzdan itibaren kaldığı yerden devam edilmesine ilişkin alınan karara destek verdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun olası haksızlıkları ve şaibeleri ortadan kaldırmak adına doğru bir karar vererek kulüplerin kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesine imkan sağladığını belirten Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, takım olarak kentte toplanarak çalışmalara başladıklarını söyledi. Avşar, "Bir puanın hafta bir golün bile çok şeyi değiştirebileceği bir puan cetvelinde federasyonun başka türlü karar alması birçok kulübü mağdur edecekti. Play-Off potasının sadece 1 puan gerisinde yer alan bir kulüp olarak federasyonun doğru bir karar verdiğini düşünüyoruz. Olası haksızlıkları ve şaibeleri ortadan kaldıran bir karar olmuştur. Hedefi olan takımlar kendi kaderlerini kendileri tayin edecek. Teknik heyet ve futbolcularımız kente geldi. Tesislerimizi dezenfekte ettik. Sağlıkla ilgili olarak da her türlü önlemi alacağız. Lige en iyi şekilde hazırlanıp inşallah önce Play-Off'a kalacağız, ardında da yılların özlemine son vererek 2. Lig'e yükseleceğiz. Kulüp olarak hiçbir sorunumuz yok. Alınan kararın tüm kulüplere ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA
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