TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri hakkında karar - Son Dakika
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TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri hakkında karar

03.09.2022 19:04
TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri hakkında karar

TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırıda şüphelilerden Cüneyt U.'nun konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine, Oğuzhan G.'nin de serbest bırakılmasına karar verildi.

TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırıda şüphelilerden Cüneyt U.'nun konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine, Oğuzhan G.'nin de serbest bırakılmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Binaya ateş edilmesiyle ilgili soruşturmada olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler Cüneyt U. ile Oğuzhan G., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. Emniyetteki işlemlerimin ardından şüpheliler Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.  Savcılıkta ifadelerinin ardından Cüneyt U. ve Oğuzhan G. 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç ise serbest bırakıldı.Mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden Cüneyt U.'nun konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine, Oğuzhan G.'nin de serbest bırakılmasına karar verildi.


- Karaköse
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri hakkında karar - Son Dakika

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