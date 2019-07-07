Son Dakika Haberleri: TFF'nin Trabzonlu yöneticileri, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti
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TFF'nin Trabzonlu yöneticileri, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

8 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Trabzonlu yöneticileri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

TFF'nin Trabzonlu yöneticileri, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Trabzonlu yöneticileri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, fikir alış-verişinde bulundu. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:34 Kaynak: İHA
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Büyükaydın, Trabzon, Spor
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