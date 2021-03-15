TFF'nin yargıya taşıdığı inceleme için Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama daha geldi - Son Dakika

TFF'nin yargıya taşıdığı inceleme için Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama daha geldi

15.03.2021 19:07
TFF'nin yargıya taşıdığı inceleme için Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama daha geldi, System.String[]

TFF'nin yargıya taşıdığı inceleme için Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama daha geldi"En derin ayrıntısına kadar incelenmeli"İstanbul DHA - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in, VAR'ın başındaki operatör hakkındaki...

TFF'nin yargıya taşıdığı inceleme için Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama daha geldi

"En derin ayrıntısına kadar incelenmeli"

İstanbul DHA -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in, VAR'ın başındaki operatör hakkındaki iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı. Yargıya taşınan bu inceleme için Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama daha geldi ve sarı-lacivertli kulüp konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe'den gelen yazı açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklama ve ilgili açıklamada belirtilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapıldığı bilgisi geç kalınmış olmakla beraber, tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Türk futbolunda tüm dinamikleri ilgilendiren bu adım ve devamındaki gelişmelerin birebirde ciddiyetle takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Atılacak her türlü hukuki adıma gereken desteği sağlayacağımızı ifade ediyoruz. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamakla birlikte açıklamada belirtildiği şekliyle Hawk-Eye firmasının VAR operatörlerinin, göreve getirilirken detaylı geçmiş ve adli sicil taramalarının kendileri tarafından yapıldığı vurgusunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. AHMET ÇAKAR:  HAKEMLER FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYACAKLARFirma ve operatörleri ile ilgili bu incelemelerin en derin ayrıntısına kadar devletimizin ilgili kurumları ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılmasının da zaruri olduğunu vurgulamak isteriz.Bununla birlikte, ulusal bir kanalda futbol yorumcusu olarak görev yapan Ahmet Çakar'ın ilk olarak 8 Kasım 2020'de dile getirdiği, "Faal bir hakemle konuştum. Hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar." şeklindeki açıklamalarını 15 Şubat 2021, 8 Mart 2021 ve son olarak dün akşam 14 Mart 2021 tarihli yayınlarda ısrarla yinelemiştir.    Ahmet Çakar'ın iddialarını dile getirdiği sürecin hemen ardından kulübümüz 11 Aralık 2020 tarihinde TFF'ye gönderdiği mektup ile bu iddiaların araştırılması talebinde bulunmuş; gerekli iç denetim mekanizmasının başlatılarak sonuçların şeffaflıkla kamuoyuna duyurulmasını istemiştir. Tüm Türkiye önünde açıkça ve kesin bir dille dile getirilen bu iddialara dair başvurumuz ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugüne kadar hiçbir yanıt alınamamıştır. Bugün bu açıklamaları ve kulübümüzün buna dair yaptığı başvuruyu bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu'na hatırlatıyor; Yukarıda bahsi geçen iddiaların birbirinden bağımsız adımlar olmadığını bilerek, TFF'nin bu vahim duruma da aynı hassasiyetle yaklaşmasını beklediğimizi ve gerekli soruşturma ve incelemelerin de daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'na düşen bu talebimiz karşısında, varsa 11 Aralık 2020'den bugüne kadar yapılmış soruşturma ve ulaşılmış bulgularla ilgili iddia konusu kişiler veya iddia sahibi kişi hakkında gerekli işlemleri yapmaktır. TFF'nin talep ettiğimiz şekilde iç denetim mekanizmalarını kullanmaması ve gerekli hukuki adımları atmaması karşısında kendi sorumluluğu doğacaktır. TFF'nin tüm girişimlerinden bağımsız olarak, futbol endüstrisine milyarlarca liralık yatırım yapan, binlerce yatırımcısı olan halka açık bir şirket ve milyonlarca taraftara sahip kamu yararına bir dernek olarak, kulübümüze yönelik iddialara ilişkin bahsi geçen TV programındaki yorumların ihbar olarak kabul edilmesini ve Cumhuriyet Savcılarımızın gerekli hukuki adımları atması gerektiğini vurgulamak istiyoruz."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TFF'nin yargıya taşıdığı inceleme için Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama daha geldi - Son Dakika Spor


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