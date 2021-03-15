TFF'nin yargıya taşıdığı inceleme için Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama daha geldi

"En derin ayrıntısına kadar incelenmeli"

İstanbul DHA -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in, VAR'ın başındaki operatör hakkındaki iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı. Yargıya taşınan bu inceleme için Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama daha geldi ve sarı-lacivertli kulüp konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe'den gelen yazı açıklama şu şekilde: