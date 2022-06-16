Tff'nin Yeni Başkanı Mehmet Büyükekşi Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na Mehmet Büyükekşi seçildi.

TFF Olağanüstü Genel Kurulu bugün Ankara'da yapıldı. Genel kuruldaki başkanlık seçimine tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, 209 oyun 158'ini alarak TFF'nin yeni başkanı oldu. Büyükekşi, bu göreve bir yıl süreyle yürütecek.

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: Alkın Kalkavan, Murat Aksu, Hamit Altıntop, Yusuf Günay, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can, İbrahim Burkay, Nüket Ezberci, İdil Sürer, Müslüm Özmen, Yalçın Orhan.

Büyükekşi, başkalık seçiminin ardından, "Kuş, çift kanatla uçabilir. Biz, hiçbir şeyi kulüplere rağmen yapmayacağız. Beraber karar alacağız. Futbolun ekosistemine uygun, kulüplerin faydasına göre bir karar alacağız. Yabancı sayısının 14'ten 12'ye inme durumu vardı. Rijit değiliz. Kulüplerin istediği şekilde bir çözüme ulaşacağız" dedi.

"2 MİLYAR 50 MİLYONLUK TEKLİF VAR"

Maçların yayın hakkına ilişkin de konuşan Büyükekşi, "Bien Sports'tan 2 milyar 50 milyonluk teklif var. Yukarı çıkarmak için bir görüşme yapacağız. Her konu dijitalleşiyor. Mümkün olduğu kadar dijitale, teknolojiye önem vererek gelirleri artırmak istiyoruz. Bunun için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

"HAKEMLER İÇİN YAPAY ZEKA"

Büyükekşi, "Hakem performanslarında yapay zekayı kullanmak istiyoruz. Hiçbir şeyin algı operasyonu olmaması lazım. Şeffaf hale getirip kamuoyuna açıklayacağız. Hakemleri tartıştırmak yerine, aldıkları puanları kamuoyuyla paylaşacağız. Ödül ve ceza sistemini değiştireceğiz" dedi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu, daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de işletme ve İngilizce dil eğitimlerini tamamladı. Büyükekşi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep Futbol Kulübü Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.