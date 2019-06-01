Son Dakika Haberleri: TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir
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TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu.

TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu.
Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı.
Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:46 Kaynak: AA
Ankara, Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor
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