TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu.
Türkiye Futbol
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:46 Kaynak: AA
Federasyonunun (TFF
) yeni başkanı Nihat Özdemir
oldu. Ankara
JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı.
Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
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