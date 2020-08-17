TFF Olağan Genel Kurulu 1 Eylül'de yapılacak - Son Dakika

TFF Olağan Genel Kurulu 1 Eylül'de yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi ile ilgili olağan genel kurulun Ankara'da 1 Eylül 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

TFF Olağan Genel Kurulu 1 Eylül'de yapılacak, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi ile ilgili olağan genel kurulun Ankara'da 1 Eylül 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu. TFF, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ertesi gün, yine çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 9 Eylül'de gerçekleştiriliceğini bildirdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, olağan genel kurul ile ilgili şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesi hükmü gereğince 01.06.2019-31.05.2020 dönemi ile ilgili olarak Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 01.09.2020 günü saat 10: 30'da, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 02.09.2020 günü saat 10: 30'da, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 09.09.2020 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.07.2020 tarih ve 44  sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir. Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur."GENEL KURUL GÜNDEMİFederasyonun açıklamasına göre olağan genel kurul gündemi şöyle: 1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,2. Toplantının açılışı,3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)4. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu,5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,6. Başkanın sunuşu,7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,8. Genel Kurul'da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,9. 01.06.2019-31.05.2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,10. Genel Kurul'da okunan 01.06.2019-31.05.2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,11. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması,12. Genel Kurul'da okunan Denetleme Kurulu Raporu'nun görüşülmesi,13. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'a sunumu,14. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun 01.06.2019-31.05.2020 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,15. Denetleme Kurulu'nun 01.06.2019-31.05.2020 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,16. 01.06.2020-31.05.2021 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,17. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,18. Yönetim Kuruluna Taşınmaz Alımı ve Satımı, Ayni Haklar Tesisi İçin Yetki Verilmesi Hususunun Karara Bağlanması,19. TFF Statüsü'nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi,20. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,

21. Dilekler, Kapanış.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:08

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TFF Olağan Genel Kurulu 1 Eylül'de yapılacak - Son Dakika Spor
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