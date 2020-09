TFF Olağan Genel Kurulu Ankara'da başladı

Nihat Özdemir: Yaşadığımız olağanüstü şartlara rağmen, iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum

Ercan ATA - İbrahim KÖRDEMİRCİ -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor.Genel kurula, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüplerin başkan ve yöneticileri ile Genel Kurul delegeleri katıldı.Genel kurulda konuşma yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözleri şöyle;"Öncelikle Olağan Genel Kurul toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizlerle 15 aylık bir aradan sonra beraberiz. 1 Haziran 2019'da siz delegelerimizin teveccühü ile ben ve arkadaşlarım göreve geldik.Genel Kurulumuzu, aradan geçen süreyi değerlendirme adına bir fırsat olarak görüyor ve sizlerle burada olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum.Bildiğiniz üzere; olağanüstü bir dönem yaşadık. Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ülkemiz mart ayında tanıştı. Bu olağanüstü sürecin doğal olarak önemli etkileri oldu. Futbolumuz sekteye uğradı ve liglerimize ara vermek durumunda kaldık.Bizler Federasyon olarak devletimizle iş birliği halinde, bu dönemi en az zararla atlatmak için büyük çaba gösterdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen salgınla mücadele kapsamında yapılan tüm çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, siz değerli kulüplerimiz ve tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde yürüttük.Bu süreçte, destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürümüz de oynanması imkansız denen maçlar için büyük sorumluluk alarak hazırladıkları futbola dönüş protokolüyle maçlarımızın tamamlanmasını sağlayan Prof. Dr. Ömer Taşer başkanlığındaki Sağlık Kurulumuza… Sayın Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibini çalışmaları için bir kez daha tebrik ediyorum.Bu mücadeleye renk katan, ligin tamamlanmasında her türlü fedakarlığı gösteren, başkanından yöneticisine, teknik direktöründen oyuncusuna, doktorundan fizyoterapistine, masöründen tercümanına, kısacası futbolun içindeki her bireye şükranlarımı sunuyorum.Fair Play ruhunu yücelten tüm kulüplerimizi kutluyorum.Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF 1. lig şampiyonu Hatayspor, Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrükspor, TFF 2. Lig'de şampiyon olan Yılport Samsunspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor, TFF 1. Lig'e çıkan Tuzlaspor, TFF 3. Lig'in şampiyonları Serik Belediyespor, Kocaelispor, Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig'e yükselen Anagold 24Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor kulüplerimizi tebrik ediyorum. Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e çıkma başarısı gösteren tüm takımlarımızı canı gönülden kutluyor, yeni sezonda bütün kulüplerimize başarılar diliyorum.Değerli Delegeler;Yaşadığımız olağanüstü şartlara rağmen, iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Elimiz kalbimizde geçen bu sürecin yanı sıra göreve geldiğimiz günden itibaren, siz kulüplerimizin istekleriyle ilgili önemli mesailer yaptık. Bizlerden talep ettiğiniz her şeyi, yönetim kurulumuzda değerlendirdik, kararlar aldık ve sizlere yardımcı olmaya çalıştık.O kararlardan en önemlisi, sizlerin de ortak mutabakatıyla liglerde düşmenin olmamasıydı. Yeni sezonda 21 takımlı ligi hep birlikte tecrübe edeceğiz. Bugün genel kurul salonumuzda 145 profesyonel kulübümüzün temsilcileri var. Genel Kurul ailesi olarak daha da büyüdük ve yeni bir dönem bizleri bekliyor.Büyüme derken, Türk futbolunun değer kaybetmeden yoluna devam etmesi ve siz kulüplerimizin büyüme politikalarına destek olması için Federasyon olarak önemli adımlar attık. Sponsorluktaki çalışmalarımız ve uluslararası markalarla imzaladığımız yeni anlaşmalarla Türk futbolunun gelişimi için gelirlerimizi artırırken giderlerde tasarruf yoluna gittik.TFF idari kadromuzu daha verimli çalışma hedefi ile optimize ettik, geçen yıla ve bütçemize kıyasla, büro giderlerimizi, personel giderlerimizi, hakem, gözlemci ve temsilci giderlerimizi, VAR giderlerimizi azaltırken, TFF 1. 2. ve 3. liglerdeki kulüplerimize yaptığımız altyapı proje desteklerini ve yardımlarını bir önceki yıla göre artırdık.Turkcell ve Mercedes-Benz gibi iki önemli sponsorumuzla sözleşme uzattık. Denizbank, BtcTurk ve Mcdonalds sponsor ailemizin yeni üyeleri oldu.2020-2021 sezonunda yeni sponsorluklar ile gelir artışı sağlarken, elde ettiğimiz bu geliri, kulüplerimize verdiğimiz destek ve altyapı yatırımlarımızı artırarak değerlendireceğiz.Çok Değerli Futbol Ailesi;Sizlere buradan bir müjde vermek istiyorum. TFF 2. lig ve TFF 3. Lig'in marka değerini yükseltmek, izlenmesini sağlamak en büyük hedefimizdi."MİSLİ.COM İLE TFF 2. LİG VE TFF 3. LİG İSİM VE YAYIN HAKKI SPONSORLUĞU İÇİN ANLAŞMA SAĞLADIK"Bu hedefimiz nihayet gerçek oluyor. Misli.com ile TFF 2. lig ve TFF 3. Lig isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaşma sağladık.Önümüzdeki günlerde imzayı atacağız, detayları açıklayacağız.Böylece alt liglerdeki kulüplerimize önemli bir gelir kaynağı da sağlamış olacağız.15 aylık dönemde, tesisleşmedeki yatırımlarımız da devam etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı, Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliği için yeniledik. İnşallah gelecek yaz orada unutulmaz bir finale daha, hep birlikte tanıklık edeceğiz. Yine Riva'daki ikinci tesisi hazır hale getirdik ve bu tesis, yakın dönem içerisinde Türk gençlerinin hizmetine girecek. Bizleri bu süreçte en çok mutlu eden şey A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası finallerine kalmasıydı. Büyük bir heyecanla beklediğimiz finaller, pandemi nedeniyle seneye kaldı. İnanıyorum ki, yakaladığımız muhteşem jenerasyonla gelecek yaza Türk Milli Takımı damgasını vuracak.İki gün sonra da, Uluslar Ligi maçlarımız başlıyor. 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynuyoruz. 6 Eylül'de ise Sırbistan ile deplasmanda karşılaşağız. Şu anda Riva'da kampta bulunan Şenol Güneş hocamıza ve futbolcularımıza başarılar diliyorum.Değerli Genel Kurul Üyelerimiz;Yoğun geçen 15 aylık dönemde, çok önemli işlere imza attık.Futbolumuzun vazgeçilmez unsuru siz kulüplerimizin geleceğini garantiye almak için UEFA standartlarında, uygulamaya başladığımız kulüp lisans sistemi, ilk kez ilan ettiğimiz takım harcama limitleri bunlardan en önemlisiydi.Eşine ender rastlanan Hakem Lisesi, lisanslı sporcu sayımızı milyonlara çıkartacak UEFA GROW gibi Türk futbolunda eşik olarak gösterilecek adımlarımıza, önümüzdeki süreçle birlikte yeni halkalar ekleyeceğiz."SEYİRCİLİ FUTBOL KEYFİNİ İNŞALLAH EN KISA SÜREDE TEKRARDAN YAŞAYACAĞIZ"En büyük temennimiz en kısa sürede futbolda tam normalleşmeye geçmemiz. Eğer bu mümkün olursa, ekonomik olarak kulüplerimizin rahat bir nefes alacağını söyleyebiliriz. Seyircili futbol keyfini inşallah en kısa sürede tekrardan yaşayacağız. 1 Ekim itibariyle stadyumlarımıza tribün kapasitesinin yüzde 30'u oranında seyirci alacağız. İlerleyen süreçte dolu stadyumlarda eski coşkulu günlere döneceğiz.Değerli Delegeler;Başkanlarımızın, yöneticilerimizin, bu süreçte bizleri üzen, beni ve arkadaşlarımı kıran açıklamaları oldu.Türkiye Futbol Federasyonu olarak, sadece süper lig değil, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerdeki kulüplerimizin Federasyonuyuz.Türkiye'nin dört bir yanından gelen siz delegelerimizin katılımı ile futbol ailemizin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlama ve görme fırsatımız oldu. Aile içinde zaman zaman farklı görüşler, anlaşmazlıklar olabilir. Önemli olan karşılıklı iyi niyet ile ortak sorunlarımızı konuşabilmek, empati yapabilmek ve ailemize zarar vermeden, Türk futbolunun iyiliği ve gelişimi için çözüm bulabilmek.Yıllar önce, Türk futbolu mahkeme kapılarında bekletilir, kongrelerde kavga, gürültü, kıyamet kopardı. Artık o dönemler geride kaldı. O günleri yeniden yaşama niyetiyle hareket eden veya etmeye hazırlananlar ne kendilerine ne de futbola fayda sağlarlar. Futbolumuza sadece zarar verirler.Bizim vakit kaybetmeye tahammülümüz yok. 1 Haziran 2019 tarihinden bu yana, hem sorunlara çözüm bulmaya çalıştık hem de projelerimizin bir bölümünü hayata geçirdik. ve daha yapacak çok işimiz var.Bizim tek gayemiz, Avrupa ile rekabet eden, ekonomisi güçlü, uluslararası platformlarda, marka değeri yüksek, kaliteli ve izlemesi keyifli liglere sahip olmak. Hedefimiz, Türk futbolunu, yetiştiren, üreten, kazanan, gelişen ve Avrupa'da, dünyada söz sahibi olan daha iyi bir yapıya kavuşturmak.Bu nedenle, hem sizlerin hem bizlerin, geçen dönemden gerekli mesajları aldığını düşünüyor ve Türk futbolunun değerini yükseltmek için daima omuz omuza vermemiz gerektiğini, bir kez daha hep birlikte anladığımıza inanıyorum.Değerli Genel Kurul Üyeleri,VAR sisteminin ve Türk hakemliğin gelişmesi için tüm çabamızı ortaya koyduk. Hemen hemen her hafta acımasızca eleştirilseler de, değerli hakemlerimizin hep arkasında durduk."HAKEMLİKTE DÖNÜŞÜM VE GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"Yeni sezon öncesinde Merkez Hakem Kurulumuzda bir değişiklik yaşadık. Görevi bırakan Sayın Zekeriya Alp'e ve ekibine bir kez daha katkıları için teşekkür ediyorum.Sayın Serdar Tatlı ve MHK üyelerimizle yola devam edeceğiz. Kendilerine başarılar diliyorum.Hakemlikte dönüşüm ve gençleştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah yeni Merkez Hakem Kurulumuz ile birlikte, sadece hakem kararlarına değil sahada futbolcuların gösterdiği mücadeleye de odaklanırız.Ama bunun için ilk önce siz değerli kulüplerimizin hakemler üzerindeki baskıyı azaltması, hakemlerimize güvenmesi şart.Büyük işler, başarılar ve huzur, karşılıklı güvenle başlar... Yeter ki birbirimize güvenelim, destek olalım. Bizim tüm çabamız, güven ortamı oluşturmak, birlik ve beraberliğimizi sağlayıp tüm enerjimizi yeni projelere harcamak.Hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için yaptığımız tüm çalışmalarımızda, her zaman bizlere yardımcı olan Gençlik ve Spor Bakanımıza, Türk futboluna yıllardır destek veren Spor Toto Teşkilatımıza, kupaya ismini veren sponsorumuz Ziraat Bankası'na, tüm ana sponsorlarımıza, resmi tedarikçilerimize, yayıncılarımız Digiturk, Turkuvaz Medya ve TRT ailesine, tüm futbol camiasına teşekkür ediyorum. Konuşmamı bitirmeden önce, buradan özel olarak teşekkür etmek istediğim bir isim var. O isim Türk futboluna unutulmaz hizmetlerde bulunan Onursal Başkanımız Sayın Şenes Erzik. Kendisi şu an aramızda değil ama birazdan sizlere hitap edecek.Çok özel, eşssiz bir otobiyografi hazırladı. 33 yıl UEFA, 21 yıl FIFA'da üst düzey yöneticilik yapan, hayatını Türkiye ve futbola adayan Sayın Şenes Erzik'in "Olmaz olmaz demeyin, olmaz olmaz" isimli kitabı, Türk futbol ailesi ve özellikle gençlere yol gösterecek önemli bir rehber.Bugünkü genel kurulumuzda sizlere hediye ettiğimiz bu kitabı keyifle okuyacağınıza inanıyor, Sayın Şenes Erzik'e futbol ailemiz adına teşekkürlerimizi iletiyorum.

Sözlerime son verirken, yeni sezonun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Siz değerli delegelerimize, Federasyonumuza desteğiniz ve genel kurulumuza katılımınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."