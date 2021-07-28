TFF Olağan Genel Kurulu başladı - Son Dakika

Gündemin 16. maddesi olan TFF statüsünün değiştirilmesi verilen önergeyle gündemden çıkarıldı. Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kurulunun seçimle göreve gelmesine ilişkin önerge ise oy çokluğuyla kabul edilerek genel kurul gündeminin sonuna eklendi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir , TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve genel kurul delegelerinin katılımıyla yapılan genel kurulda divan kurulu oluşturuldu. Divan başkanlığına Mehmet Büyükekşi seçildi.

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