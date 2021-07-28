TFF Olağan Genel Kurulu sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu, sona erdi. Başkan Nihat Özdemir ve yönetimi, oy birliği ile ibra edildi. Genel kurulda özellikle 16'ncı madde üzerinde tartışmalar yaşandı. Gündemde yer alan; "TFF Statüsü'nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi"nin yer aldığı 16'ncı madde, oy çokluğu ile gündemden çıkarıldı ancak yeterli sayıda salonda delege olmadığı için geri çekildi ve genel kurula 14 dakika ara verildi. Genel kurulun yeniden başlamasının ardından 93 imzayla yeniden gündeme alan 16'ncı madde, en son görüşülmek üzere yeniden eklenerek genel kurula devam edildi. Başkan Özdemir'in konuşmasının ardından yönetim ve denetim kurulları oy birliği ile ibra edildi. Gündemin sonuna eklenen "TFF Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) atama değil seçimle göreve gelmesine olanak tanıyan statü değişikliği" önergesi 3'te 2 çoğunluk sağlanarak kabul edildi ve genel kurul toplantısı sona erdi.

- Ankara