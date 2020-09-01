TFF Olağan Genel Kurulu - TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı - Son Dakika

TFF Olağan Genel Kurulu - TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, 2019-2020 döneminde 870 milyon lira gelir, 919 milyon lira giderleri olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, 2019-2020 döneminde 870 milyon lira gelir, 919 milyon lira giderleri olduğunu söyledi.

Kamışı, TFF'nin Ankara'da JW Marriott Hotel'de düzenlenen olağan genel kurulunda 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 döneminin mali raporuyla ilgili delegeleri bilgilendirdi.

Sponsorluk gelirlerini artırdıklarını aktaran Erhan Kamışlı, "2019-2020 sezonunda 870 milyon lira gelir elde ettiğimizi, bu geliri 2020-2021 sezonunda yüzde 13 artırarak 984 milyon liraya çıkaracağız. Giderlerimiz, 2019-2020 sezonu için 919 milyon lira oldu. Bunu da 984 milyon liraya artırmış olacağız. Gelirlerimiz yüzde 13 artarken, giderlerimiz de yüzde 7 artmış olacak. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi; zor dönemde daha fazla çabalayıp daha fazla sponsorluk geliri elde etmeye çalıştık. Bunun neticesinde sponsorluk gelirlerimizi yüzde 50'ye yakın artırdık. Giderlerimizi de önemli ölçüde azalttık." diye konuştu.

Kulüplerden yöneltilen ve basında yer alan bazı eleştirilere yanıt veren TFF Başkan Vekili, "Son zamanlarda asılsız eleştirilere muhatap olduk. Bunların en başında büro gideri adı altında bir kalemde 126 milyon lira harcandığıydı. TFF, özel bir statü ile kurulmuştur. Kurumlar vergisinden muaftır. TFF, amortisman gideri yazmamaktadır. Bizim bazı duran varlıklarımızı gider olarak yazmaktayız. Bu giderler de büro giderleri adı altında sınıflandırılmıştır. 126 milyon liranın içinde bina ve elektronik bilet harcamalarımız bulunmaktadır. Sadece sınıflandırma farkından dolayı büro giderleri 23 milyon liradır. Bu sınıflandırmayı önümüzdeki günlerde değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamışlı, eleştirilere konu olan harcama kalemlerini açıklayarak şunları kaydetti:

"Personel bütçemiz 56 milyon lira iken 57 milyon liralık personel giderimiz olmuştur. Buna önemli derecede personel iyileştirmesi ve azaltması yapmak suretiyle ödediğimiz kıdem ve ihbar harcamaları dahildir. Huzur hakları konusunda geçen yıl 5.2 milyon lira harcarken son dönemde 4.5 milyon liraya indirdik. Taşıt giderleri altında 9 milyon lira gibi bir meblağ dolaşmaktadır. Bu 9 milyon bir harcama değil provizyondur. Taşıtlarımız ve yakıtları sponsorlar tarafından karşılanmaktadır. VAR masrafları geçen sene 38 milyon liraydı. Bu sene 18 milyon liraya indirdik ve ciddi bir tasarruf elde ettik. Profesyonel futbol giderleri, 430 milyon liralık bir meblağ gündemde oldu. Bu paranın içinde hakemler, gözlemciler, temsilciler, VAR, kurullar, paraşüt harcaması, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig destekleri, yol yardımları, ambulans, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için yapılan harcamalar ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nın giderleri de bu kalemin içinde. Burada önemli artan harcamamız A Milli Takım ve Ümit Milli Takım için yaptıklarımız. Daha önce 44 milyon lira olan harcamayı 55 milyon liraya çıkardığımız doğrudur. Bu harcamalar da ağırlıklı olarak burayı zenginleştirip, Futbol Gelişim'i büyütmek ve futbolu zenginleştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu sene geçen seneden daha fazla iyileştirme gerçekleştirdik. Önümüzdeki seneler bunu daha da büyütmeye çalışacağız. Geçmiş sezonda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve amatör liglere toplamda 2.2 milyar lira para aktardık. Önümüzdeki dönemde de giderlerimizi kısıp, gelirlerimizi artırarak kulüplerimize daha çok imkan oluşturma çabamız olacak."

Denetleme Kurulu raporu

Denetleme Kurulu üyesi İbrahim Türkiş, hazırladıkları raporu okudu.

Türkiş'in okuduğu raporun sonuç bölümünde, şu ifadeler yer aldı:

"TFF'nin 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemine ait yasal defter kayıtları ve muhasebe işlemlerinin incelenmesi sonucunda kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanıldığı, harcamaların sportif faaliyetler için yapıldığı, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve programlara uygun olduğu, bütçede yer alan ve aktarma yapılmasına yasal imkan bulunmayan yatırım bütçesi ile milli takımlar prim giderleri bütçe giderlerinden başka fasıllara, başka fasıllardan da adı geçen bütçe kalemlerine aktarma yapılmadığı, yasal defter kayıtları ile mali tabloların ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olduğu tespit edilmiş olup, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemine ait gelir gider tablosu ile 31 Mayıs 2020 tarihli bilançonun kabulu ile yönetim kurulunun ibra edilmesini genel kurulun takdir ve tensiplerine arz ederiz."

TFF Olağan Genel Kurulu - TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı

Türkiye Futbol Federasyonu, Erhan Kamışlı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Olağan Genel Kurulu - TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı - Son Dakika Spor

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