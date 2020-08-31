TFF olağan genel kurulu yarın toplanacak

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan genel kurulu yarın Ankara'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan genel kurulu yarın Ankara'da yapılacak. TFF'nin 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili yapılacak genel kurul, yarın çoğunluk sağlanamaması halinde 2 Eylül Çarşamba günü yine çoğunluk sağlanamaması durumunda çoğunluğa bakılmaksızın 9 Eylül Çarşamba saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Genel kurulda 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülerek hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunulacak.

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