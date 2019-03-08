Tff Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran'da Yapılacak.
1 saat önce
IHAAW175510-SPO/08-03-2019- TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran'da yapılacak.
IHAAW175510-SPO/08-03-2019
- TFF
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran'da yapılacak. 08.03.2019 17: 55: 10 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:01 Kaynak: İHA
TFF'nin Yeni Başkanı 1 Haziran'da Belli Olacak
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