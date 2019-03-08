Son Dakika Haberleri: Tff Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Tarihi Açıklandı

Tff Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Tarihi Açıklandı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi.

Tff Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Tarihi Açıklandı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi. TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:16 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel
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