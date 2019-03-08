Tff Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Tarihi Açıklandı
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi. TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara
'da yapılacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:16 Kaynak: İHA
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