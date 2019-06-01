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TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu

59 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girecek.
Ankara'daki JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan başkanlığını yapan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ayhan Sağaltıcı'nın yeterli imzayı toplayamadığının tespit edildiğini belirtti.
Baykan, "60'ın üzerinde imza toplamış sadece Nihat Özdemir Bey var. Dolayısıyla TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun tek başkan adayı Nihat Özdemir'dir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:21 Kaynak: AA
Ayhan Sağaltıcı, Baykan, Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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