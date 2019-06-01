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TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir tarafından oluşturulan yönetim ve denetleme kurulları belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir tarafından oluşturulan yönetim ve denetleme kurulları belli oldu.
Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı.
TFF yönetim ve denetleme kurulları şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu:
Asıl üyeler: Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu, Nuri Akın, Eşref Selim Soydan, Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Onur Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop
Yedek üyeler: Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol
Denetleme Kurulu:
Asıl üyeler: Mehmet İlker Aycı, Bünyamin Bozgeyik, İbrahim Türkiş, Murat Tanrıverdi, Abdülcahit Şahin
Yedek üyeler: Tuncay Karartı, Ömer Bekir Güder, Ahmet Hilmi Yücesoy, Hasan Er, Mustafa Süreyya Durukan
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:15 Kaynak: AA
Spor
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