Son Dakika Haberleri: TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını...
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TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını...

8 dakika önce

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını..., System.String[]
TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:35 Kaynak: AA
Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili konuştu: Ortada başka bir oyun var Ali Koç'tan Fatih Terim'in tazminatına gönderme Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti.

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