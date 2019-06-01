TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını...
8 dakika önce
TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.
TFF
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:35 Kaynak: AA
Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir
, geçerli 179 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.
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