TFF olaylı maçla ilgili kararını verdi - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF olaylı maçla ilgili kararını verdi - Son Dakika Spor

TFF olaylı maçla ilgili kararını verdi

24 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Akınspor-İhsaniyespor arasında oynanan maçta çıkan olaylar sonucunda tatil edilen karşılaşmanın 3-0 hükmen İhsaniyespor lehine olmasına karar verdi.

TFF olaylı maçla ilgili kararını verdi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Akınspor-İhsaniyespor arasında oynanan maçta çıkan olaylar sonucunda tatil edilen karşılaşmanın 3-0 hükmen İhsaniyespor lehine olmasına karar verdi.


Zonguldak'ta Süper Amatör Küme'de geçtiğimiz aylarda küme düşme düşme hattında Akınspor ile Kozlu İhsaniyespor Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Kozlu İhsaniye Spor'un 1-0 önde götürdüğü maçın 78. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası iki takım futbolcuları tekme tokat birbirine girdi. Karşılaşmanın orta hakemi Davut Özel Kozlu olaylara karışan İhsaniyespor'dan 3, Akınspor'dan ise 5 futbolcuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'na sevk edilen olayla maçla ilgili karar verildi. TFF, karşılaşmanın 3-0 hükmen İhsaniyespor'un lehine verilmesine karar verdi. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Kozlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:40 Kaynak: İHA

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