TFF önlemini aldı! Kulüplerde çim saha sorumlusu olacak

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak. Suni çim sahaya sahip kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde sahaları doğal çime çevirecek.

PRATİK VE EĞİTİM YAPILACAK

Değişikliğe göre üst iki ligde bulunan kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve sorumlu kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek.

"CEZA VERECEĞİZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Türk futboluna yakışmayan zeminler var. Biz buna önlem alacağız. Zemini kötü olan kulüplere ağır yaptırımlar uygulayacağız. Bununla ilgili kapsamlı çalışmalar sırasıyla hayata geçecek" ifadelerini kullanmıştı.