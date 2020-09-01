TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik: "Futbolu durdurarak bu salgın hastalıktan kurtulamayız"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında liglerin tamamlanmasının büyük başarı olduğunu söyledi.

Spor yöneticiliği kariyerinde TFF Başkanlığı, UEFA Asbaşkanlığı ve FIFA İcra Komitesi üyeliği yapan Erzik, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!" isimli biyografi kitabıyla ilgili bilgi verdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle toplantıya katılamayan 77 yaşındaki Erzik, gönderdiği video ile üyelere seslendi.

Şenes Erzik, kaleme aldığı kitapla ilgili, "Bu kitabı yazmamın pek çok nedeni var. En önemlisi, bugünkü genç nesile ve gelecek kuşaklara hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlatmak istedim." dedi.

Koronavirüs salgınına değinen Erzik, "Öyle günler yaşıyoruz ki salgın bir hastalık tüm alıştığımız düzeni altüst etti. İnsanların hayatını tehdit ediyor, sosyal faaliyetleri zorluyor. Futbol da en önemli sosyal faaliyet olarak bu tehditten nasibini alıyor. Yine de sosyal hayatı, futbolu durdurarak bu salgın hastalıktan kurtulamayız. Yapmamız gerekenleri yapmaya devam etmeliyiz. Federasyonun zor koşullarda ligi bitirmesi bile çok büyük başarı." diye konuştu.

Kitabının adının "Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!" olduğunu aktaran Erzik, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz normal olmayan koşullarda mutlaka bu mottoya değer vermemiz, kesinlikle pes etmememiz gerekiyor. Hayatım boyunca sorunların bir parçası olmamayı yeğledim. Hep çözüm üreten ekiplerde yer aldım. Çözüm üretenler içinde öncü olmaya çabaladım. Olaylara hep çözüm odaklı olmaya, aklımı duygularımın önüne geçirmeye çalıştım. Faaliyetlerimi gerçekleştirirken aklıma ve vicdanıma kulak verdim. Görev yaptığım kurumların ve arkadaşlarımın saygınlığını korumak benim için hep birinci planda oldu. Ezmedim, ezdirmedim. Sonuçta bunda ne kadar başarılı olduğum konusunda takdir kamuoyunundur. Bütün yaşadıklarım, bana bahşedilen bu hayata anlam katma çabasının bir ürünüydü. Böyle yaşamayı tercih ettim. İnsanlığa ve ülkeme faydalı bir birey olmaya çalıştım. Yolum uzun ve meşakkatliydi ancak bütün zorlukların üstesinden gelmek için çok çaba gösterdim. Anlamlı ve genç nesiller için ilham verici bir hayat yaşadığımı düşünüyorum."