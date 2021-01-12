TFF, PFDK sevklerini açıkladı - Son Dakika

TFF, PFDK sevklerini açıkladı

12.01.2021 23:42
TFF, PFDK sevklerini açıkladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkleri açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 12.01.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporları şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü futbolcusu Jefferson Nogueira Junior'un 09.01.2021 tarihinde oynanan Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fatih Karagümrük Kulübü'nün 10.01.2021 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Konyaspor Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 10.01.2021 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir FK Süper Lig müsabakasındaki 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Denizlispor Kulübü'nün 10.01.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in kulüp sosyal medya hesabından yapılan 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün kulüp mensubunun sosyal medya hesabından yapmış olduğu 'ayrımcılık' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü görevlisi Cem Emiroğlu'nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu 'ayrımcılık' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 12.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Hatayspor Kulübü'nün 10.01.2021 tarihinde oynanan Hatayspor - Beşiktaş Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 5/5 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 11.01.2021 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü futbolcusu Oussama Hadadi'nin 11.01.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Futbol, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TFF, PFDK sevklerini açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı 96-76 mağlup etti Jülide Ateş, Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı Sakarya'da kan donduran olay! Çanta içinden insana ait kemik ve et parçaları çıktı Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İdam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili Mayıs ayını işaret etti Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili Mayıs ayını işaret etti         
00:30
FBI, Kongre baskını öncesi FBI, Kongre baskını öncesi "Savaş hazırlığı" uyarısında bulunmuş         
23:46
İHA ve SİHA'lar dengeleri değiştirdi! Yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefinde İHA ve SİHA'lar dengeleri değiştirdi! Yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefinde         
22:43
Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı         
22:20
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak         
22:13
Brezilya, Çin aşısının etkinlik oranını yüzde 60'ın altında tespit etti Brezilya, Çin aşısının etkinlik oranını yüzde 60'ın altında tespit etti         
20:57
WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 9809 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 9809 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor         
17:49
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak         
16:44
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 00:40:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF, PFDK sevklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei