TFF Plaj Futbolu Ligi finalleri Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belediyeler ve resmi kurumlar ile işbirliği içinde düzenlenen 2019 TFF Plaj Futbolu Ligi finallerinin ilk gününde Alanya Kleopatra Plajı'nda 7 karşılaşma oynandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Manavgat Belediyesi-By Bross Baranselspor: 5-6

Giresun Belediyespor- Selçuk Gençlikspor: 7-2

Yeşil Erciş Belediyespor-Beyaz Yunus Karataş Belediyesi: 8-2

Samsun 19 Mayıs- İskenderun Meydan: 4-6

Alanya Belediyespor- Karasu Belediyespor: 9-2

Van Altayspor-Gümüldürspor Dikmen Tarım: 6-3

Adilcevaz Belediyespor- Seferihisar Cittaslow: 3-7

Şampiyona, 4 Kasım Pazartesi günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.