TFF Plaj Futbolu Ligi İskenderun etabı başladı
19 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İskenderun Belediyesi ve Hatay ASKF tarafından düzenlenen "Plaj Futbolu Ligi" İskenderun etabı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
(TFF), İskenderun Belediyesi
ve Hatay
ASKF tarafından düzenlenen "Plaj Futbolu Ligi" İskenderun etabı başladı.
İskenderun Belediye spor
Tesislerinde düzenlenen organizasyonun açılışı Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, TFF Plaj Futbolu Milli Takım Teknik Direktörü Emrah
Aykurt, Hatay ASKF Başkan Yardımcısı Ayhan Dik ve çok sayıda spor adamı ile sporseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Şampiyonanın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Fatih Tosyalı yaparak takımlara başarılar diledi.
Şampiyonanın lig usulü ile 3 gün süreceği belirtildi.
Zevkli ve bol gollü geçen ilk maçlar sonunda alınan sonuçlar şöyle oluştu;
İskenderun Meydan Gençlik FC: 3 - İskenderun Yargı Akademi: 2, Leged İskenderun: 8 - 5 Temmuz İskenderun Spor: 3. - HATAY
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