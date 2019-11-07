Son Dakika Haberleri: TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4...
Son Dakika Spor TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4...

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4...

7 saat önce

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4 maç men cezası verdi.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4..., System.String[]

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Batı Çalışma Grubu, Sergen Yalçın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:16 Kaynak: AA
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sergen Yalçın'a 4 maç ceza verdi!
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