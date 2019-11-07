TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4...
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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4 maç men cezası verdi. Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:16 Kaynak: AA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sergen Yalçın'a 4 maç ceza verdi! Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 ile geçti! Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'dan skandal karar!