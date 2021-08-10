Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayıları, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, kulüplerin A takım listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri 24 aydan 12 aya indirilmiştir." ifadeleri yer aldı.