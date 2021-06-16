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TFF, profesyonel liglerdeki takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları açıkladı - Son Dakika

TFF, profesyonel liglerdeki takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları açıkladı

16.06.2021 23:46
TFF, profesyonel liglerdeki takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları açıkladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulunun kararıyla profesyonel liglerde ilan edilen takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulunun kararıyla profesyonel liglerde ilan edilen takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de bitecek. 2. transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022-8 Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.

TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre, 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle:

Süper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lig'e düşecek)

TFF 1. Lig: 19 takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım TFF 2. Lig'e düşecek)

TFF 2. Lig: 39 takım (2 grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lig'e yükselecek, toplam 8 takım TFF 3. Lig'e düşecek)

TFF 3. Lig: 55 takım (3 grup) (toplam 6 takım TFF 2. Lig'e yükselecek, 12 takım alt lige düşecek)

Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF, profesyonel liglerdeki takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları açıkladı - Son Dakika Spor


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