Son Dakika Haberleri: TFF resmen açıkladı! Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik...
Son Dakika Spor TFF resmen açıkladı! Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik... - Son Dakika Spor

TFF resmen açıkladı! Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik...

6 saat önce

TFF Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine karar verdi.

TFF resmen açıkladı! Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik..., System.String[]

TFF Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine karar verdi.


İşte TFF'den yapılan açıklama;


"TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; F bölümünün 2. Paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi."


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:47 
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