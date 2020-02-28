Türkiye Futbol Federasyonu, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerimiz için 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacağı ve takımların "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkacağını açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 28 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak. Süper Lig, TFF 1., TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek. Ayrıca 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartıyla sahaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)