Tff, Şenol Güneş'i Açıkladı
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu, Arnavutluk ve Moldova maçlarında milli takımın başında Teknik Direktör Şenol Güneş'in olacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
, Arnavutluk
ve Moldova
maçlarında milli takımın başında Teknik Direktör Şenol Güneş
'in olacağını açıkladı.
Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından Teknik Direktör Şenol Güneş'in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübü
'ne ve kendisine bugün bildirildi.
Bilindiği üzere; Spor Toto Süper Lig'e 19 gün ara verilecek bu sürede, A Milli Takımımızın 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart
'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir
'de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir.
Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:02 Kaynak: İHA
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