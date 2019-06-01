Son Dakika Haberleri: TFF, Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı
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TFF, Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı

34 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı.

TFF, Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı.
Milli takımlara ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 67 yaşına giren deneyimli teknik adamın fotoğrafının yer aldığı bir sayfa tasarımıyla birlikte "Doğum günün kutlu olsun Şenol Güneş" ifadesi kullanıldı.
Milli takımdaki ilk döneminde 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden Güneş, şubat ayında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için 4 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:04 Kaynak: AA
Spor
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