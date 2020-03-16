Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında müsabakaların seyircisiz oynatılması kararının bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin ve Bilim Kurulu'nun da bulunduğu toplantıda alındığını açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin korona virüs sebebiyle ertelenmesi gerektiği yönünde yapılan eleştirilere cevap verdi. TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, seyircisiz oynama kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, bakanlar ve Bilim Kurulu ile birlikte yapılan toplantı neticesinde alındığını duyurdu.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Süper Lig'in 26. haftasında oynanan müsabakaların ardından yapılan açıklama, değerlendirme, yorum ve köşe yazılarında maçların oynatılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu hedef alınmış ve Süper Lig'de 26. haftadan başlamak kaydıyla Nisan sonuna kadar tüm müsabakaların seyircisiz oynanması yönündeki kararın nasıl alındığı ve yürürlüğe girdiği ile ilgili süreç özellikle görmezden gelinmiştir.



Bilindiği üzere 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapılmış, toplantıya Bilim Kurulu'nun yanı sıra tüm Bbkanlarımız da katılmıştır.



Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta, üniversitelerin de üç hafta süreyle tatil edileceğini ve spor müsabakalarının da Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıklamıştır.



Bu gelişmelerden de net bir şekilde anlaşılacağı üzere spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır.



Yaşanan süreç herkes tarafından bilinirken, bu kararla ilgili olarak tamamen Futbol Federasyonu üzerine odaklanılmış olmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır.



Devletimizin; ülkemiz ve tüm insanlarımızın başta sağlık olmak üzere bütün menfaatlerini gözeten bu kararına saygı duyulması gerekirken, kısaca mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir." - İSTANBUL